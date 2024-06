Lavori per il quarto ponte. Operai all’opera sulla sponda di Lecco

Si comincia, anche sulla sponda di Lecco. Partono lunedì i lavori di allestimento del cantiere del futuro Quarto ponte di Lecco. Il cantiere troverà posto nell’area del centro sportivo comunale Bione. I lavori determineranno la temporanea chiusura di un tratto della ciclabile a lago. Le biciclette e i pedoni in transito lungo la pista dovranno pertanto abbandonarla in prossimità del centro sportivo per raggiungere, attraverso il sottopasso, il parcheggio prospiciente e poi il nuovo attraversamento pedonale, percorrendo e attraversando alcune strade a scorrimento ordinario, per poi immettersi nuovamente in ciclabile nei pressi. Verrà inoltre interdetto al transito un tratto di strada interessato dal cantiere e sarà istituito il divieto di sosta e fermata lungo il perimetro del centro sportivo comunale. Sul versante di Pescate, il cantiere è stato invece già allestito lo scorso primo marzo. Lo ha inaugurato il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini. Da quella data, i lavori dovrebbero durare in tutto 700 giorni, poco meno di due anni, per terminare una decina di giorni prima dell’accensione del tripode delle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026. Il ponte è infatti una delle infrastrutture finanziate in vista dei Giochi olimpici, che si svolgeranno anche in Valtellina. D.D.S.