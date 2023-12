Lavoratori in nero e igiene carente. Chiusi due ristoranti e multe salate

Ristoranti chiusi per lavoro nero e multe per un totale di 60mila euro, in conseguenza di controlli svolti dai carabinieri a Lecco e a Calolziocorte nei giorni scorsi. I militari del Comando provinciale di Lecco, assieme ai Nas, il Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Brescia, e dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecco, hanno sottoposto a controllo tre ristoranti, due nel capoluogo e uno a Calolzio. Sono così state riscontrate carenze in materia contrattuale e dal punto di vista igienico sanitario. In due casi l’attività dei ristoranti è stata sospesa per la presenza di lavoratori in nero, in percentuale eccedente quanto tollerato dalla legge, che equivale al dieci per centro del totale dei lavoratori presenti al momento del controllo. La sospensione potrà essere revocata solo a fronte della regolarizzazione delle posizioni contrattuali, e del saldo delle relative sanzioni.

In alcuni casi, la chiusura dei locali dura lo spazio di poche ore, il tempo di recarsi all’Ispettorato e sanare la posizione. In totale sono state elevate sanzioni per quasi 60mila euro, che comprendono anche le contestazioni elevate dai Nas in materia sanitaria e igienica. Anche in questo caso, le contestazioni dovranno tradursi in messa a norma di quanto rilevato, a tutela dei clienti. Pa.Pi.