L’atteso peduncolo di Dervio. C’è il bando per il progetto

Nuovo svincolo di Dervio, si comincia per davvero. Se ne parla da anni, almeno dal 2019, ma adesso dalle parole si passa ai fatti. I tecnici di Anas hanno pubblicato il bando di gara integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione del nuovo peduncolo di Dervio, che è un potenziamento di quello esistente. L’opera permetterà di collegare direttamente Sp 72 e Statale 36, anche con una nuova galleria sotto la linea ferroviaria Lecco – Sondrio. Consentirà intanto di evitare che automobilisti e soprattutto camionisti attraversino il centro del paese. Inoltre, in caso di chiusura della galleria Monte Piazzo, gli autisti di mezzi pesanti non dovranno più proseguire da Colico fino a Lecco sulla Sp 72 poiché potranno rientrare in Super a Dervio mentre ora non possono per i limiti in vigore sia sulla Sp 67, sia nelle galleria degli svincoli. "Si parla di un appalto di oltre 38 milioni di euro – spiega il sindaco Stefano Cassinelli -. I tempi di realizzazione sono stabiliti in 608 giorni. Quindi, potenzialmente, salvo imprevisti, nel giro di due anni e mezzo, compresi tempi di gara e assegnazione, il peduncolo potrebbe essere concluso e con esso la parte che spetta ad Anas della ciclabile di collegamento tra Dervio e Corenno". L’intervento rientra tra quelli olimpici. D.D.S.