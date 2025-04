L’arpista e la star del canto armonico. La rassegna Terrestra regala emozioni

Un arpista e una star mondiale del canto armonico per celebrare il legame tra arte e natura. Questa sera a Missaglia, nell’ambito della rassegna Terrestra 25, alla chiesa dell’ex Convento della Misericordia, per la prima volta in Italia si incontrano l’arpista Adriano Sangineto e la cantante tedesca Anna-Maria Hefele (nella foto), star mondiale del canto armonico, tecnica che consente di emettere più suoni contemporaneamente con una sola voce. La guest star, famosa per le sue performance virali e collaborazioni con artisti di grandi ensemble internazionali, porterà la sua arte unica in uno spettacolo dove arpa celtica e voce si intrecciano tra tradizione e sperimentazione. Domani, sempre al Convento della Misericordia, in occasione di Mostra Mercato Monastero, l’installazione interattiva Talking Plants farà "parlare" le piante, trasformando impulsi bioelettrici in suoni grazie a sofisticati sensori. Gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Per informazioni, i canali social di Terrestra agli account terrestrafestival.