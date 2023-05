L’alpinista veterano dei Ragni nominato socio onorario del Cai

Il decano dei Ragni di Lecco è stato nominato socio onorario del Cai. Pierluigi Airoldi, Luigino per tutti, 92 anni di Ballabio, è uno dei veterani dei Maglioni rossi che ha contribuito a scrivere la storia dell’alpinismo internazionale. Tra il resto è stato uno dei componenti della mitica spedizione sulla Sud del Mc Kinley in Alaska nel 1961, un’impresa che ha reso epici nel mondo i Ragni. Prima di lui l’onore di diventare socio onorario del Cai era spettato solo ad altri due Ragni: il mostro sacro Riccardo Cassin, a capo proprio della spedizione sul Mc Kinley e il membro ad honorem Pierre Mazeaud.

"A Airoldi, massimo esempio di alpinista non professionista che ha portato con inesauribile curiosità esplorativa e gioiosa leggerezza gli ideali del Club Alpino Italiano sulle più remote montagne del pianeta, senza mai far venir meno la trasmissione della propria esperienza a generazioni di giovani alpinisti", recita la motivazione. È anche accademico del Cai, istruttore di alpinismo e scialpinismo, cavaliere della Repubblica e componente del Club di Alta montagna francese. Per quasi mezzo secolo è stato volontario del Soccorso alpino d Lecco. È stato inoltre volontario dell’associazione Mondo Giusto in Africa. "L’assemblea dei delegati del Cai a Biella ha ratificato la nomina del nostro decano Luigino Airoldi a socio onorario – raccontano i Ragni di Lecco -. Nell’occasione il Club alpino accademico italiano ha ufficializzato l’assegnazione del riconoscimento “Paolo Consiglio“, che quest’anno va alle 2 vie aperte nel 2022 sul Cerro Torre: quella di Matteo Della Bordella, David Bacci e Matteo De Zaiacomo e quella di Tomas Aguilò e Corrado Pesce, fortissimo alpinista e amico di tanti Ragni, che non ha più fatto ritorno da quella salita". D.D.S.