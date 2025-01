Lake Como Orchestra in concerto stasera al Cineteatro Artesfera

Gran concerto a Valmadrera. È quello dei musicisti della Lake Como Orchestra diretta dal maestro Roberto Gianola che si tiene questa sera alle 21 al Cineteatro Artesfera di via dell’Incoronata 8 per festeggiare l’inizio del 2025. L’ingresso è libero e gratuito, fino ad esaurimento posti. Il concerto è organizzato dal Comune insieme a Ltm, Lecchese turismo manifestazioni. I musicisti della Lake Como Orchestra sono 30. La Lake Como Orchestra è un ensemble di talentuosi fondato nel 2001 dal maestro Roberto Gianola, che ha diretto in tutto il mondo: Europa, Stati Uniti, Centro e Sud America, Russia, Turchia, Egitto, Cina, Corea, Giappone Emirati Arabi. Direttore stabile del Teatro dell’Opera e Balletto di Izmir da maggio 2023, è stato per 9 anni anche direttore musicale del Teatro dell’Opera di Istanbul. In veste di direttore artistico ha fondato pure la Lake Como Philharmonic Orchestra e la Lake Como Music Academy che in 20 anni di attività si sono distinte per l’organizzazione di grandi eventi, concorsi e masterclass.