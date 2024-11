Lago e Adda: un cimitero. L’acqua restituisce tre corpi. Si cerca un quarto disperso

L’Adda e il lago di Como come un cimitero sommerso. Ieri pomeriggio hanno restituito i cadaveri di tre persone e si sta ancora cercando quello di un quarto scomparso. A Paderno d’Adda i vigili del fuoco hanno recuperato dal fiume il corpo di un uomo in avanzato stato di decomposizione: probabilmente è quello di un 54enne scomparso da tre settimane. Lo hanno trovato mentre stavano cercando un giovane, almeno all’apparenza, che alcuni testimoni hanno visto scavalcare la balaustra dal ponte San Michele e saltare di sotto e poi galleggiare in superficie, prima di inabissarsi. Il ragazzo al momento non è stato ancora ritrovato, nonostante i soccorritori abbiano scandagliato per ore l’Adda, mentre appunto hanno ritrovato un’altra salma. "Nel corso delle ricerche è stato rinvenuto il cadavere di un altro soggetto, non compatibile per le condizioni di ritrovamento con la persona verosimilmente caduta da ponte", riferiscono da Areu. Dai primi accertamenti non risulta siano stati riscontrati segni di violenza né altri elementi che lascino ritenere si tratti di una vittima di un reato. Quasi in contemporanea tra Calolziocorte e Olginate, sempre dall’Adda è stata ripescata la salma di Natale Butti, un pensionato di 80 anni di Calolziocorte che mancava all’appello dall’altro pomeriggio, dopo non essere rincasato da una battuta di pesca. Si presume sia stato stroncato da un malore e sia finito nell’acqua, per essere trascinato via dalla corrente. I soccorritori lo stavano cercando dalla notte via fiume, via terra e anche dal cielo, perché da Malpensa sono decollati in elicottero i Draghi lombardi del Reparto Volo dei vigili del fuoco per una perlustrazione aerea. A Pradello, tra Lecco e Abbadia Lariana, è stato invece recuperata dal lago una 50enne morta annegata in seguito ad un gesto volontario. Era a pochi metri dalla riva. Settimana scorsa, nuovamente sotto il ponte di Paderno, l’Adda aveva reso le spoglie di un 31enne di Desio che si era allontanato da casa da una settimana.

Daniele De Salvo