La villetta dei camorristi non diventerà una caserma dei Carabinieri, la decisione dell'Arma"

La villetta dei camorristi non diventerà una caserma dei carabinieri della Forestale. I vertici dell’Arma hanno rinunciato a rilevare l’immobile confiscato ad Osnago ad un faccendiere di 61 anni di Michele Zagaria "Capastorta", il 63enne boss indiscusso dei casalesi condannato a quattro ergastoli. Erano stati gli stessi generali della Benemerita inizialmente a chiedere di poter utilizzare il bene confiscato per allestirci una caserma della Forestale. Il posto è considerato strategico, perché nel Meratese, dove mancano presidi dei carabinieri forestali, e soprattutto alle porte del Parco regionale di Montevecchia e del Parco del Curone, un’area dove i militari della Forestale intervengono spesso. Per ristrutturare e adeguare l’immobile, con uffici per quattro militari e un paio di piccoli alloggi di servizio per ufficiali o sottufficiali, occorrono tuttavia troppi soldi: lo stabile è infatti completamente da rimettere a nuovo. Dopo tutte le valutazioni del caso hanno così declinato l’offerta. Ora la villetta verrà probabilmente rilevata dal Comune con scopi sociali. D.D.S.