La Valletta Brianza, 57enne esce di strada: si schianta contro l'albero che lo salva dal fiume gelato

La Valletta Brianza (Lecco), 29 dicembre 2024 – L'asfalto ghiacciato in curva, gli pneumatici che perdono presa, l'auto che che prima scoda e sbanda e poi prosegue dritta, infine lo schianto, a tutta velocità, contro l'albero. Sotto, il torrente ghiacciato.

L'incidente

Grave incidente nella mattinata di oggi nel cuore del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, nella zona di Bagaggera, a La Valletta Brianza. Un automobilista di 57 anni al volante del posto al volante della sua vecchia Fiat Punto ha perso il controllo della macchina, probabilmente a causa di una lastra di ghiaccio proprio all'altezza di una curva: è uscito di strada, ha attraversato l'intera larghezza di un campo per una quarantina di metri ed ha terminato la corsa contro una pianta. L'impatto è stato molto violento, i cristalli del parabrezza sono esplosi e l'abitacolo si è deformato, ma l'albero ha almeno impedito che precipitasse nel sottostante torrente Curone.

I soccorsi

Alla scena hanno assistito decine di persone tra escursionisti e ciclisti che ogni week end popolano il Parco. Ingente lo spiegamento di soccorritori mobilitati tra i sanitari dell'eliambulanza di Milano, i sanitari dell'automedica di Areu, i volontari della Croce bianca, i vigili del fuoco del distaccamento di Merate, i carabinieri del Radiomobile, le Guardie ecologiche volontarie del Parco. Il 57enne, dopo essere stato liberato dall'abitacolo dell'utilitaria e dopo le prime cure, è stato caricato in ambulanza e trasferito d'urgenza in ospedale direttamente con il mezzo d'emergenza aereo. Le sue condizioni sono gravi, ma non critiche e non è in condizioni di pericolo di vita.