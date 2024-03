La studentessa del Parini eletta coordinatrice regionale

"Servizi di trasporto, attività di socializzazione e ascolto da parte degli adulti, ma anche doveri verso la comunità in cui viviamo e studiamo".

Ha solo 18 anni, però ha già le idee chiare Mendti Kottri (foto), studentessa di Galbiate del Giuseppe Parini di Lecco, eletta prima presidente provinciale, poi coordinatrice regionale delle Consulte studentesche lombarde.

"Il mio compito – spiega Mendti - è soprattutto quello di raccogliere idee, richieste e proposte di noi studenti lombardi, per sottoporle ai rappresentanti istituzionali comunali, provinciali, regionali e statali". Mendti, che frequenta la quinta superiore del corso professionale Servizi commerciali dell‘istituto lecchese, in virtù del suo ruolo, settimana scorsa ha preso parte alla due giorni romani per la scelta del direttivo dell’Ucn, Ufficio di coordinamento nazionale delle Consulte studentesche italiane. È stata anche ricevuta dal ministro all’Istruzione Giuseppe Valditara. "Ho iniziato il mio cammino in questo ambito in quarta superiore come rappresentante di istituto – racconta la 18enne -. Poi ho scelto di mettermi a disposizione per un impegno più ampio".

Quali sono secondo lei le principali necessità degli studenti lombardi? "Le stesse di tanti loro coetanei – risponde -. Penso per esempio ai problemi di trasporti che molti giovani devono affrontare, non tanto per la fatica che un lungo viaggio può comportare, quanto per i costi, che non tutti possono permettersi. Oppure il benessere psicologico, un fronte che, dopo gli anni del Covid, che non può essere trascurato. Ma soprattutto i giovani chiedono di essere ascoltati dagli adulti e dalle istituzioni". D.D.S.