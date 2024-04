La sfida della sostenibilità. Un premio alle imprese più virtuose nel business

Si chiama Esg Excellence Awards il contest che Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio, con i presidenti Gianluca Brenna e Emilio Mottolini, da tempo uniti nella valorizzazione e nella promozione della sostenibilità di impresa nelle sue molteplici declinazioni, presenteranno ufficialmente martedì a Lariofiere, in un incontro dal titolo Sostenibilità e Finanza. L’iniziativa permetterà di premiare le imprese più virtuose sulle tematiche Esg – acronimo di Environmental, social, and governance, tradotto Ambientale, sociale e di governance - del territorio di Como, Lecco e Sondrio, attraverso il supporto della piattaforma Open-es, strumento operativo che faciliterà il percorso di misurazione delle performance di sostenibilità e di miglioramento. Registrandosi alla piattaforma, è possibile intraprendere un percorso di sviluppo sostenibile e accedere gratuitamente a numerosi vantaggi, pensati per rispondere concretamente alle esigenze delle imprese, in particolare delle Pmi.

Il contest si rivolge a tutte le aziende che hanno intrapreso o vogliono intraprendere un percorso di integrazione della sostenibilità nei propri modelli di business. "Le Nazioni Unite definiscono la sostenibilità come soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri – commenta Teresa Pucci, vicepresidente Categoria metalmeccanico di Confindustria Lecco e Sondrio –. Essere un’azienda sostenibile significa quindi fare business in un modo che consenta di avere successo oggi, garantendo allo stesso tempo la prosperità delle generazioni future".

Nell’incontro del 9 aprile, sarà possibile approfondire, insieme agli esperti, gli impatti e le opportunità per le aziende derivanti dall’evoluzione normativa europea in materia di sostenibilità, mentre Unicredit chiarirà l’impatto della normativa sul settore finanziario e le implicazioni sull’accesso al credito per le aziende. "Per garantire un futuro prospero delle aziende e del territorio occorre integrare nei propri modelli di business la strategia di sostenibilità di impresa. Per fare ciò il passo fondamentale da cui partire è senza dubbio il sapersi misurare sui temi specifici Esg", aggiunge Francesco Pizzagalli, vicepresidente vicario di Confindustria Como con delega alla Sostenibilità.