La promessa dopo le polemiche. Bertolaso non “molla“ il Mandic: "Fondi per medici e tecnologia"

La gestione delle emergenze all’ospedale Mandic è una priorità anche per Regione Lombardia. A garantirlo è l’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, che ieri ha risposto al consigliere del Pd Gianmario Fragomeli in merito al problema del Pronto Soccorso che non può più contare sull’appoggio di diversi specialisti dopo la chiusura dei reparti. "Me ne sto occupando personalmente – ha spiegato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso –. Nei mesi scorsi su 30mila accessi solo per 250 pazienti si è reso necessario il trasferimento all’ospedale di Lecco. Nel frattempo, sono stati fatti diversi sopralluoghi con il personale sanitario, i primari e i sindaci del territorio in merito ad alcune richieste di miglioramento. Regione Lombardia sta acquistando tutte le tecnologie individuate ed è volontà di questo Ente non deludere le aspettative del territorio. Ho intenzione di tornare a Merate per confermare questo nostro impegno e verificare eventuali nuove necessità dell’ospedale". Secondo i dati in possesso di Regione Lombardia il Pronto soccorso del Mandic è stato in grado di gestire il 98% degli accessi trasferendo nei centri hub di riferimento le emergenze più complesse.

"Le rassicurazioni dell’assessore Bertolaso, che ringrazio, sono le parole che, insieme ai sindaci ed ai cittadini, volevamo sentire e di cui il territorio aveva bisogno. Il presidio sanitario, splendida realtà che tutti rispettano ed è considerato strategico da Regione Lombardia, continuerà ad operare nelle sue funzioni che non sono messe in discussione - aggiunge il consigliere regionale Giacomo Zamperini, di Fratelli d’Italia - Il Mandic non si tocca. Tutte le preoccupazioni, a volte legittime a volte più strumentalmente polemiche, sollevate durante le scorse settimane sono state fugate ed è chiaro, oltre ogni ragionevole dubbio, l’impegno nel garantire che l’ospedale continuerà ad essere un punto di riferimento per la provincia di Lecco". Il prossimo appuntamento è con i sindaci del territorio che la scorsa settimana, nel corso di una riunione al Mandic, avevano chiesto di ricevere costanti aggiornamenti. "Ora è importante che dalle parole si passi ai fatti - conclude Zamperini - Tra breve ci sarà di sicuro un momento di confronto tra l’assessore e i sindaci".

Red.Lec.