La piena è passata, l’Adda non fa più paura. Resta l’allerta per le nuove precipitazioni

L’Adda non fa più paura. La piena è passata, il livello del Lario si sta abbassando e la portata del fiume sta diminuendo. L’allerta comunque almeno per ora rimane. Sono attese nuove precipitazioni e la neve caduta in quota e in Valtellina, che ha limitato l’afflusso di acqua a valle contribuendo a scongiurare il rischio di inondazioni, potrebbe sciogliersi, ingrossando nuovamente il lago, l’Adda e gli altri torrenti. Dopo aver toccato e superato il massimo stagionale di giornata di tutti i tempi, almeno da quando si misurano afflussi, deflussi e altezze idrometriche, la linea del livello del lago punta di nuovo in basso. Inoltre l’acqua che entra è meno di quella che esce dalla diga di Olginate, che resta al momento spalancata al massimo e permette il passaggio di 580 metri cubi al secondo, cioè 580mila litri.