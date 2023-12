La Nazionale ristoratori. Chef Elli è il “capitano”

ALBAVILLA

Insuperabili quando si tratta di spadellare e fare del bene. Parliamo degli chef della Nazionale italiana ristoratori alla cui guida è stato eletto in questi giorni un lombardo, il comasco Mauro Elli (nella foto) del ristorante "Il Cantuccio" di Albavilla.

Dopo la stella Michelin chef Elli, che è stato incoronato presidente a Erbusco, nel cuore della Franciacorta, nella riunione che si è tenuto a Cà del Bosco, dovrà occuparsi anche di schemi e tattiche, ma soprattutto sarà in cabina di regia per organizzare i tanti eventi di beneficenza che vedono protagonista la nazionale. Lo chef comasco, eletto all’unanimità, eredita il "testimone" dalle mani di Max Mascia, chef stellato del "San Domenico" di Imola. A fare gli onori di casa il patron di Ca’ del Bosco Maurizio Zanella che ha voluto ricordare con orgoglio come una trentina d’anni fa, proprio in quella medesima location, fosse nata e avesse mosso i primi passi la Nazionale italiana ristoratori, fondata per mettere la passione del calcio di tanti chef al servizio di valori quali la solidarietà e la beneficenza. "Grazie a Maurizio Zanella per averci ospitato, a Max Mascia e a voi tutti che avete partecipato – ha detto Elli, emozionato, rivolgendo un breve saluto ai partecipanti -. Ci rivedremo presto tutti e con tante novità". Il fine della Nazionale ristoratori, infatti, è unire il calcio e la ristorazione come lavoro allo scopo di raccogliere fondi da devolvere in beneficienza.Ro.Can.