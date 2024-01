La guida degli infermieri: "Percorsi specializzati per offrire servizi di qualità"

Tonino Trinca Colonel è il nuovo direttore aziendale delle professioni sanitarie e sociosanitarie dell’Asst Valtellina e Alto Lario. E quella del dirigente originario di Grosotto è l’ultima nomina del team che coadiuverà, nella gestione della sanità valtellinese, il neo direttore generale Monica Fumagalli. Trinca Colonel, già dirigente delle professioni sanitarie del Sitra (il Servizio infermieristico tecnico riabilitativo aziendale) e fra le altre cose docente da anni al corso di laurea in Scienze infermieristiche dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, sarà quindi a capo della struttura complessa Dapss: si tratta di un incarico che comprende l’area ospedaliera e quella territoriale.

"Per l’esperienza maturata, per le competenze acquisite e la capacità dimostrata, è la figura professionale più indicata a ricoprire un ruolo di grande responsabilità, dal punto di vista organizzativo e programmatico - sottolinea il direttore generale Fumagalli -. La profonda conoscenza della nostra azienda in tutti i suoi ambiti gli consentirà di svolgere l’incarico al meglio". Nel nuovo ruolo, Trinca Colonel è chiamato a progettare e pianificare l’attività di 1.800 dipendenti fra infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia e di laboratorio, fisioterapisti e altre figure, tutti iscritti all’albo, e oss, gli operatori sociosanitari. "Ringrazio il direttore generale Fumagalli per la fiducia – è il commento di Trinca Colonel –. Questo incarico rappresenta una grande soddisfazione ma comporta anche nuove responsabilità e impegni. Tra le prossime sfide figura quella di riuscire a individuare percorsi specifici indirizzati a consolidare lo sviluppo delle professioni sanitarie e sociosanitarie per fornire servizi di qualità con un alto livello di efficacia agli utenti". Fulvio D’Eri