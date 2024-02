La Guardia costiera pattuglierà il lago : "Il traffico è aumentato, scelta necessaria"

I militari della Guardia costiera pattuglieranno anche il lago di Como, come da tempo pattugliano il lago Maggiore e il lago di Garda. Lo ha annunciato il vicepremier e ministro di Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, che parla di "una scelta assolutamente necessaria". Il traffico in acqua è infatti aumentato e di conseguenza sono aumentati gli incidenti, anche gravi, come quello successo a inizio estate del 2021 al largo di Tremezzina una turista belga di 21 hanno ha travolto e ucciso uno studente italiano 21enne della zona. Oltre a vigilare sul rispetto delle norme di navigazione, i marinai della Capitaneria di porto interverranno in caso di emergenza e per soccorrere quanti si trovano in difficoltà, a bordo di barche o in acqua, come già fanno i carabinieri del Servizio navale di Lecco, al momento gli unici operatori delle forze dell’ordine completamente dedicati a proteggere quanti frequentano il lago di Como. I militari della Guardia costiera saranno di stanza a Como. Inizialmente saranno sei, poi il loro contingente aumenterà fino a 18 unità. "Ora stiamo lavorando alla dotazione mezzi che è fondamentale per garantire il servizio in particolare quello di soccorso", aggiunge il vicepremier. Attualmente sono comunque in servizio gli Ausiliari della Guardia costiera, volontari di stanza a Dongo.

D.D.S.