La Giunta Colombo Ecco tutte le deleghe

È iniziata con il primo Consiglio comunale che si è tenuto lunedì il mandato di Davide Colombo, nuovo sindaco di Lurago d’Erba eletto lo scorso 14 e 15 maggio. Una scelta di continuità visto che Colombo è stato assessore dell’esecutivo guidato da sindaco Federico Bassani che non poteva ricandidarsi, al termine del suo secondo mandato consecutivo, ma continuerà a impegnarsi per il paese con un ruolo in giunta. Fanno parte della nuova squadra che amministrerà Lurago il vicesindaco Paolo Consonni, che ha le deleghe anche allo Sport, Tempo Libero, Volontariato e Associazioni, Politiche Giovanili, Francesca Gerosa è stata invece designata come assessore alle Politiche sociali, Pari opportunità, Welfare. Mariagrazia Inzaghi si occuperà di Istruzione e anziani, mentre l’ex sindaco Federico Bassani è stato nominato assessore alle Opere pubbliche, Urbanistica, Edilizia scolastica e Edilizia privata, Ambiente e Territorio. Il sindaco Colombo ha deciso di distribuire alcuni incarichi anche ai consiglieri: Laura Carnevali si occuperà dei Servizi alla persona), Lucilla Giusti dell’educazione, Giovanni Molteni di Cultura, innovazione tecnologica e comunicazione e Marco Molteni di attività amministrative e regolamenti.