La Cremonese a Venezia non vuole pagare l’ingresso

Sta per iniziare un finale di stagione bollente per la Cremonese. La squadra di Giovanni Stroppa è attesa stasera per l’anticipo di Serie B allo stadio Penzo contro il Venezia, club che la precede di quattro punti in classifica, per chiudere definitivamente il periodo negativo iniziato a marzo - tre sconfitte, una vittoria e un pareggio - e accaparrarsi con tranquillità un posto ai playoff.

Per il tecnico lodigiano questa sfida però vale molto di più. Nonostante i 7 punti di distanza dal Como e i 10 dal Parma non vuole darsi per vinto sul fronte promozione diretta. "Ci assumiamo la responsabilità dei risultati ma qui c’è ancora la volontà di inseguire la promozione diretta, poi vedremo cosa succederà alla fine" ha detto in conferenza stampa, proprio lui che in carriera ha ottenuto due promozioni storiche nella massima serie prima con il Crotone e poi con il Monza. Per provare l’assalto al terzo posto si affiderà al ritorno di Massimo Coda dal primo minuto. Fiducia anche a Mudo Vazquez.

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Pickel, Sernicola; Vazquez, Tsadjout. All. Stroppa

Il programma. Questa sera: Pisa-Catanzaro, Venezia-Cremonese.

Le altre partite: Brescia-Spezia, Modena-Sudtirol, Parma-Lecco, Ternana-Ascoli, Cittadella-FeralpiSalò, Cosenza-Bari, Palermo-Reggiana, Sampdoria-Como

Classifica: Parma 70, Como 67, Venezia 64, Cremonese 60, Catanzaro 56, Palermo 52, Brescia 46, Sampdoria 45, Pisa, Cittadella 44, Sudtirol 43, Modena, Reggiana 40, Cosenza 39, Ternana 37, Bari, Spezia 36, Ascoli 34, FeralpiSalò 31, Lecco 26.

Mariachiara Rossi