La Comunità energetica cresce. Altri dieci Comuni in Sinergia

Ad appena quattro mesi dalla sua costituzione altri dieci Comuni si sono aggiunti a Sinergia, la comunità energetica rinnovabile che raduna ormai più di trenta comunità a cavallo dell’Adda. La procedura di adesione ha infatti coinvolto altri 13 enti locali, compresa la provincia di Bergamo, e contatti sono in corso con altre 39 amministrazioni compresa quella del capoluogo. "In poco più di cento giorni, la Comunità energetica rinnovabile Sinergia ha notevolmente ampliato la base degli aderenti, che nei primi mesi del 2025 potrebbero avvicinare quota 100 - conferma il vicepresidente Paolo Brivio - Segno inequivocabile dell’interesse riscosso dal progetto, che riunisce Comuni dell’Isola e di altre aree della provincia di Bergamo, della Brianza lecchese e, entro breve, anche della Brianza monzese. La Cer che si sta sviluppando a cavallo dell’Adda è la più estesa, in Lombardia e probabilmente anche in Italia, tra quelle a controllo pubblico. Per statuto, gli enti locali soci esprimono i quattro quinti del Consiglio di amministrazione, e questo garantisce l’esplicita finalità sociale, oltre che ambientale, dell’iniziativa. Ma l’organismo garantisce la possibilità di adesione anche a soci privati, ovvero imprese, associazioni o semplici cittadini. Le prime adesioni hanno cominciato a concretizzarsi anche su questo versante". Nei giorni scorsi nella sala civica di Osnago la comunità energetica si è presentata a soggetti pubblici e privati, con i suoi progetti in materia di transizione green e tutela ambientale. "La fase nascente di Sinergia è stata caratterizzata da un consenso ampio e convinto, che ci lusinga, ci sprona e ci responsabilizza – avverte Lucio Brignoli, presidente Cer –. Ora è venuto il momento di avviare concreti processi di condivisione di energia da fonti rinnovabili". Sinergia intende rivolgersi anzitutto ai potenziali produttori, imprese e privati cittadini, anche per il tramite degli installatori: "Per condividere energia rinnovabile, occorre anzitutto produrla e metterla in rete" sintetizza Brignoli.

