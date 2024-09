La commissaria capo. Valentina Piras al comando della Digos

Un’avvocato e notaio in divisa alla Digos di Lecco, la Divisione investigazioni generali e operazioni speciali. È la commissaria capo Valentina Piras, 33 anni, laureata in Giurisprudenza all’Università di Sassari nel luglio 2016, che ha frequentato la scuola di Specializzazione per le professioni legali e contemporaneamente svolto la pratica notarile ad Alghero. Si è arruolata nell’aprile 2022 dopo aver superato il concorso commissari della polizia di Stato. Dopo il corso, è diventata dirigente alla Polstrada di Sondrio. Prende il posto del commissario capo Domenico Nera, in congedo da dicembre, tra gli investigatori migliori in Lombardia e tra i primi in Italia ad occuparsi di terrorismo internazionale di matrice islamica.