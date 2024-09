La Cgil denuncia:: "Troppi guasti battelli a pezzi"

Aliscafi fermi da mesi nei cantieri perché rotti, catamarani con problemi strutturali alla fonda in rada, motonavi bloccate all’attracco perché con la revisione scaduta, propulsori che non girano nonostante siano praticamente nuovi, imbarcazioni senza aria condizionata né riscaldamento, impianti di bordo a rischio incendio. Sembra il bollettino dei danni di guerra ad una flotta navale. Invece è il lungo elenco dei malfunzionamenti di battelli veloci della Navigazione Laghi, l’ente governativo che gestisce il servizio di trasporto pubblico sul lago di Como. Lo hanno stilato i sindacalisti della Rsa della Cgil, in una lettera ai vertici dell’azienda pubblica per denunciare le condizioni in cui sono costretti a lavorare mozzi, marinai, comandanti e manutentori, oltre che i conseguenti disagi per i passeggeri, soprattutto del bacino di Lecco, lasciati in attesa per ore sui pontili agli imbarchi, in attesa di traghetti che passano di rado o non più adatti ad imbarcare pendolari e turisti, specialmente straieri, sempre più numerosi. Nel documento si denunciano i continui rinvi dell’entrata in funzione dei nuovi natanti, di avarie, paralettoni distrutti, interi in condizioni pessime, mezzi inutilizzabili, sale macchine dove le temperature raggiungono gli 85 gradi, crepe negli scafi, portate ridotte dei viaggiatori. Sono almeno una dozzina gli aliscafi, i catamarani, le motonavi e i traghetti danneggiati. "A ciò si aggiunge la mancanza cronica di tecnici di cantiere, costretti a modificare i programmi lavori per essere dirottati ad altro senza concludere quanto iniziato, oltre al persone viaggiante in servizio sempre in condizioni di stress a causa di tutti i disagi", si legge nel documento firmato dai sindacalisti.

D.D.S.