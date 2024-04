La Camminata dell’amicizia. Bisio, Lanfri e Lunger testimonial

Spettacolo, sport ma soprattutto solidarietà sono le parole d’ordine della 49esima Camminata dell’Amicizia in programma a Bosisio Parini. La marcia non competitiva più famosa del lecchese è in programma domenica, il 7 aprile. L’intero ricavato delle iscrizioni alla Camminata e della partecipazione agli eventi collaterali è a sostegno dei progetti che gli operatori de La Nostra Famiglia realizzano in Ecuador, Marocco, Sudan, Sud Sudan e Cina per garantire l’accesso agli ausili per i bambini con disabilità. Si sostengono inoltre le attività di cura dei bambini ricoverati all’Istituto Eugenio Medea, unico istituto scientifico italiano riconosciuto per la ricerca e la riabilitazione nello specifico ambito dell’età evolutiva: si potranno così garantire percorsi riabilitativi personalizzati, sostegno psicologico ai pazienti e ai loro familiari e l’acquisto di attrezzature e apparecchiature necessarie. I testimonial della Camminata sono Claudio Bisio (nella foto), Andrea Lanfri che è stato il primo atleta paralimpico a conquistare l’Everest e l’alpinista altoatesina Tamara Lunger che è stata la seconda donna italiana a raggiungere la vetta del K2. Lo slogan della 49esime edizione è "Si vince sempre quando si vuole il vero bene": invita, con le parole del beato Luigi Monza, ad un clima di pace e richiama alla solidarietà. Due i percorsi: uno di 7, l’altro di 12 chilometri. "Mi raccomando tutti a Bosisio Parini per la Camminata dell’Amicizia – è l’invito di Claudio Bisio -. Vi aspetto". Il programma prevede anche risottata, polenta, un servizio bar ristoro, la bancarella di dolci, spettacoli e intrattenimenti per tutti con musica dal vivo, esibizione cinofila, danza, gonfiabili e pista di macchinine elettriche. D.D.S.