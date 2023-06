Colle Brianza, è scomparso da sabato: i soccorritori cercano un 49enne

Colle Brianza (Lecco), 27 giugno 2023 – Ricerche in corso a Colle Brianza. Un uomo di 49 anni risulta disperso. Manca all'appello da sabato scorso, ma l'allarme con la conseguente chiamata alla mobilitazione generale è scattato solo nel tardo pomeriggio di oggi. Non è infatti la prima volta che sparisce e inizialmente i familiari e gli amici hanno sperato tornasse a casa da solo.

Dopo quattro giorni hanno tuttavia deciso di denunciarne ufficialmente la scomparsa. Stanno cercando il 49enne, che abita in paese, i soccorritori del Soccorso alpino del Triangolo Lariano della XIX Delegazione Lariana, i vigili del fuoco di dieci squadre, i volontari della Protezione civile. Tra i vigili del fuoco partecipano alla task force i soccorritori del Saf specializzati nelle operazioni speleo alpino fluviali e delle squadre Tas specialisti nella topografia applicata al soccorso.

Sul posto è stata allestita pure una postazione mobile da comando avanzato per coordinare i soccorritori in campo. Si sono levati in volo pure i Draghi lombardi del 115 per una perlustrazione aerea. Vengono utilizzati pure mezzi fuoristrada e quad. Le ricerche, che al momento proseguono a oltranza, si stanno concentrando tra i boschi alle pendici del San Genesio, il bordo di Campsirago e Montevecchia. E' un'area molto vasta, perché mancano riferimenti e avvistamenti precisi. Per il 49enne si teme il peggio.