Irruzione nella camera della Rsa Caso Gilardi, un anno e 10 mesi

Aveva fatto irruzione nella camera da letto di Carlo Gilardi, l’ex professore dal 30 ottobre 2020 ospite della Rsa Airoldi e Muzzi di Lecco, condannata a un anno e 10 mesi di reclusione Viviana Tononi. La 50enne bresciana è finita a processo per violazione di domicilio, tentata violazione di domicilio, molestie telefoniche nei confronti dell’amministratrice di sostegno Elena Barra e non aver ottemperato al divieto di avvicinarsi alla Rsa Airoldi e Muzzi disposto dal questore di Lecco. L’episodio più clamoroso il 10 ottobre 2021 quando riuscì a entrare nella casa di riposo di Lecco, introducendosi nella camera privata del 93enne. Venne bloccata dal personale della casa di riposo e denunciata. La battaglia di Viviana Tononi è stata di sensibilizzazione sulla vicenda di Carlo Gilardi, chiedendo la "sua libertà e il ritorno nella sua casa di Airuno", inoltre ha manifestato anche a Roma, davanti al ministero della Giustizia. Il pm Caterina Scarselli ha chiesto la condanna a un anno, mentre l’avvocato Chiara Brizzolari, che assiste Viviana Tononi, l’assoluzione, sollevando anche una questione di procedibilità per mancanza di querela. Il giudice Giulia Barazzetta ha inflitto un anno e 10 mesi, oltre al risarcimento di 1.500 euro per l’amministrore di sostegno e 4mila per Carlo Gilardi. L’avvocato Brizzolari attende le motivazioni della sentenza - che ha definito "ingiusta" - prima di valutare il ricorso in Appello.

Angelo Panzeri