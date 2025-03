Lecco, irregolarità e mancata prevenzione: sospeso un cantiere edile

Lecco, 4 marzo 2025 - Gli ispettori del lavoro dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecco hanno effettuato il 28 febbraio scorso un sopralluogo in un cantiere edile in città, dove erano impiegati alle lavorazioni 9 lavoratori e 8 imprese, di cui 2 risultate sprovviste della patente a crediti.

All’esito della verifica gli ispettori, oltre a disporre l’allontanamento delle imprese sprovviste di patente a crediti, hanno adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale a carico di una società per mancanza del Pos, il piano operativo della sicurezza, e per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’ assenza di protezioni contro le cadute dall’alto.

I lavori potranno riprendere quando le irregolarità risulteranno sanate.