Investito da un treno in corsa a Lecco: il 41enne sta meglio, ma resta grave

Lecco, 18 marzo 2025 – La prognosi resta riservata, ma è cosciente e non è più nemmeno intubato il 41enne che l'altra mattina è stato investito da un treno in corsa alla periferia di Lecco. Si tratta di uno straniero, di 41 anni appunto, originario dell'Africa occidentale.

Al momento è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Lecco. Ha riportato diversi traumi e fratture, le sue condizioni permangono critiche, ma sembra stia meglio rispetto a ieri, quando comunque sembrava già un miracolo che fosse sopravvissuto all'incidente. Respira autonomamente, senza bisogno di alcun supporto, perché i sanitari che lo assistono lo hanno estubato.

Il 41enne stava camminando lungo la massicciata della linea Lecco – Sondrio: in prossimità di una galleria al confine con Abbadia Lariana è stato risucchiato dallo spostamento d'aria prodotto dal passaggio di un treno che lo ha scaraventato contro il convoglio stesso. Fortunatamente per lui non è finito direttamente sui binari e non è stato arrotato dalle ruote dei vagoni. Dopo essere stato soccorso è stato trasferito d'urgenza in ospedale. Resta da chiarire perché camminasse lungo i binari.