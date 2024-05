Investito da una vettura, si rialza. Ma rischia la vita per l’emorragia

DOLZAGO (Lecco)

Dopo essere stato investito, si è rialzato da solo sulle proprie gambe e appariva lucido. Una volta arrivato in ospedale però è collassato e dagli accertamenti clinici è emerso che un’emorragia interna lo stava uccidendo. Un motociclista brianzolo di 55 anni l’altra mattina è stato travolto da un automobilista sulla Sp 51 La Santa a Dolzago. Lui era in sella a uno scooterone Kimko 200 di cilindrata, mentre l’automobilista era al volante di una Mercedes C 200. Il cinquantacinquenne è stato scaraventato sull’asfalto della provinciale. Lo hanno soccorso i sanitari di Areu con i volontari della Croce verde di Bosisio Parini.

Le sue condizioni inizialmente non sembravano troppo gravi: l’uomo infatti era cosciente e riusciva a muoversi. Per questo i soccorritori hanno giudicato la sua situazione molto meno critica di quanto in realtà lo fosse, secondo gli accertamenti successivi. L’uomo comunque è stato trasferito il prima possibile all’ospedale attrezzato più vicino, cioè quello di Merate, dove i medici di guardia del Pronto soccorso e gli altri specialisti hanno potuto assisterlo in sicurezza, evitando che le sue condizioni peggiorassero ulteriormente, per formulare poi la diagnosi più appropriata, cioè quella di una grave emorragia interna.

Lo scooterista è stato immediatamente portato in sala operatoria, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. È stato poi trasferito in Terapia intensiva e la prognosi al momento resta estremamente riservata.

