Investita dalla fiammata mentre accende la stufa Anziana gravissima

Il flacone di alcol con cui stava accedendo la stufa le è esploso in mano, inondadola di liquido infiammabile e trasformandola in una torcia umana. Una pensionata di 67 anni di Galbiate, Ornella Corti, ieri pomeriggio è rimasta gravemente ustionata nella sua abitazione di via Alcide De Gasperi a Villa Vergano. Quandoi volontari della Croce verde di Bosisio Parini e i vigili del fuoco di Valmadrera l’hanno soccorsa i vestiti che indossava stavano ancora bruciando. Arrivati anche i soccorritori e il medico dell’eliambulanza di Como che l’hanno trasferita al Centro grandi ustionati del Cto di Torino. Ha riportato estese ustioni di terzo grado su viso, braccia e parte superiore del corpo. Respirava a fatica, era incosciente ed è stata rianimata.