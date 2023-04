Investimento mortale col Tir Condannato

Il conducente del mezzo pesante che il 29 ottobre 2019 travolse e uccise Mario Ronzoni, 70 anni, sul lungolago di Lecco è stato condannato a 3 anni e alla revoca della patente. La sentenza è stata letta nella tarda mattinata di ieri dal giudice monocratico del tribunale di Lecco, Martina Beggio. Il 29 ottobre di quattro anni fa Rosario T., 63 anni, alla guida di un Tir investì sul lungolago di Lecco, in prossimità dello svincolo per via Capodistria, Mario Ronzoni, professore in pensione e volontario della parrocchia San Nicolò. Il 70enne venne trasportato d’urgenza all’ospedale di Lecco, dove morì poco dopo il suo arrivo. A processo per omicidio stradale è finito il conducente del mezzo pesante, assistito dall’avvocato di fiducia Roberto Corbetta. La perizia del consulente della Procura ha indicato la velocità del mezzo, 64,7 kmh, leggermente superiore al limite fissato in quella zona. Tesi contrapposta è stata espressa dal consulente della difesa e l’avvocato Roberto Corbetta ha invocato l’assoluzione per il 63enne. L’accusa ha chiesto la condanna dell’autista a un anno e 8 mesi e la revoca della patente. A.Pa.