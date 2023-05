Inseguimento in auto da film Alla guida un quindicenne

Nessun set cinematografico. Ma le vie di Romano di Lombardia (Bg), dove è andata in "scena" la fuga spericolata di un suv che non si è fermato all’alt della Polizia locale dopo aver provocato un ribaltamento. Più tardi la scoperta che alla guida del mezzo c’era un ragazzino di soli 15 anni. È successo venerdì 28 aprile, intorno alle 20. Una pattuglia della Locale era impegnata in un posto di blocco sulla provinciale 498. L’auto della polizia è dotata di telecamere, dispositivi di controllo che rilevano istantaneamente al passaggio dei veicoli, se è coperto di assicurazione. Quella sera i dispositivi segnano l’allarme, rilevando un veicolo, un suv bianco, privo di assicurazione. Gli agenti seguono l’auto. Nonostante le sirene accese, però, il conducente non si ferma ignorando l’alt e inoltrandosi nelle vie dell’abitato dei Cappuccini, il quartiere a nord di Romano. L’automobilista ha poi iniziato una serpentina a tutta velocità toccando i 140 kmh. Il conducente ha bruciato un semaforo rosso e dopo un paio di sorpassi azzardati in via Patrioti non si è accorto di un’auto che viaggiava a velocità moderata. Non facendo in tempo a frenare ha così provocato il ribaltamento. Il conducente è un quindicenne di origine rom. Il veicolo era intestato a una ditta di Reggio Emilia. Al 15enne è stata comminata una multa da 7mila e 500 euro per le infrazioni commesse e i genitori del minore sono stati denunciati per la mancata custodia del veicolo.F.D.