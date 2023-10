Inseguimento a Brivio: nell'auto "neve" purissima i carabinieri trovano droga

Quando hanno scorto la gazzella dei carabinieri, il guidatore ha spinto sul pedale dell’acceleratore ed è scappato. O almeno ci ha provato, perché dopo un breve inseguimento i militari della Radiomobile li hanno bloccati. L’altro giorno i carabinieri dell’aliquota Radiomobile di Merate hanno intercettato a Brivio probabilmente due corrieri della droga. Sono un 40enne italiano e un nordafricano di 24 anni che non ha nemmeno i documenti. Viaggiavano a bordo di una Mercedes. Sull’auto, nascosti in uno scomparto, i carabinieri hanno trovato 15 grammi di cocaina purissima, dal valore al dettaglio, di un migliaio di euro, molto di più se tagliata. L’accusa per entrambi è di spaccio di sostanze stupefacenti. In attesa di essere processati, sono stati rimessi in libertà, ma il giudice ne ha disposto per entrambi l’obbligo di firma, sebbene uno non abbia neppure un posto fisso dove abitare. Il prefetto di Lecco Sergio Pomponio l’altro giorno ha incontrato i sindaci di Bulciago, Bosisio, Costa, Garbagnate, Molteno, Nibionno e Rogeno, proprio per tracciare il punto sul contrasto allo spaccio, soprattutto nei boschi della droga a ridosso della Milano – Lecco. Le continue retate, le ordinanze per multare i consumatori e i raid per smantellare i bivacchi sembra stiano sortendo l’effetto desiderato, perché la situazione è parecchio migliorata. D.D.S.