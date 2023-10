Incursione in un bar-ristorante. Via sigarette, salumi e formaggi

ARDENNO (Sondrio)

Sono riusciti, nel cuore della notte, a forzare una porta e ad entrare all’interno di un bar-ristorante in territorio comunale di Ardenno. Si sono impossessati di insaccati, in particolare bresaole, forme di formaggio e numerose stecche di sigarette, probabilmente merce più facilmente smerciabile. Ma non hanno potuto completare l’azione predatoria perchè, attorno alle 4.30, nel piazzale del ristorante dove stavano effettuando l’incursione, ha parcheggiato il furgone che consegna i cartocci del latte, come ogni mattina. I malviventi, probabilmente ad agire è stato più di uno, nella precipitosa fuga hanno perso sull’area antistante il locale pubblico parte della refurtiva.

Le indagini per cercare di risalire ai responsabili del furto, avvenuto a metà settimana, la cui precisa entità non è ancora stata quantificata dal titolare del bar-ristorante, sono affidate ai carabinieri della locale caserma di Ardenno i quali, informati dal derubato del “colpo“, hanno effettuato un sopralluogo alla ricerca di possibili tracce utili all’identificazione dei ladri. Un aiuto alle indagini potrebbe giungere dalla visione dei filmati registrati da alcune telecamere presenti lungo la statale 38 dello Stelvio e in altri esercizi pubblici.Michele Pusterla