Incubo maltempo Crollano gli alberi Grave un motociclista per evitare l’urto

L’albero gli è crollato davanti e per evitare l’impatto si è buttato a terra. Ora è ricoverato in prognosi riservata a Lecco con un grave trauma toracico il motociclista di 48 anni di Valbrona che ieri d’istinto è scivolato sull’asfalto della Statale 36, nel tratto tra Annone e Civate della Milano–Lecco in direzione nord, per scongiurare un incidente ancora peggiore: una pianta gli stava infatti franando addosso a causa del violento temporale che si è abbattuto anche in provincia di Lecco. Per fortuna il 48enne andava molto piano, perché tempestava e la grandine aveva ridotto la visibilità al minimo, peggio che di notte. A Colverde, in località Gironico, provincia di Como, invece un albero, sradicato sempre dall’ondata di maltempo, ha travolto 3 escursionisti, rimasti bloccati sotto il peso del tronco per 40 interminabili minuti prima di essere salvati dai tecnici del Soccorso alpino e dai Vigili del fuoco del Nucleo speleo alpino-fluviale. Ad avere la peggio è stato un 69enne ricoverato al Sant’Anna.

Nel Lecchese, la perturbazione temporalesca ha colpito duro soprattutto in Brianza: a Rogeno le raffiche di vento hanno divelto le sbarre del passaggio a livello della linea Como–Lecco e scoperchiato alcuni tetti; a Santa Maria Hoè un pino crollato ha distrutto un’auto. Piante sono cadute pure a Molteno, Oggiono, Bosisio, Pescate, nel Calolziese. Sempre per un albero caduto è stata chiusa la Statale 342 Briantea Como–Bergamo a Lambrugo, nel Comasco, dove l’epicentro del nubifragio è stato tra Alzate, Appiano, Lambrugo e Cantù. Il collegamento per l’Alpe del Vicerè è stato interrotto per il crollo di piante e dei pali della luce. Il vento ha superato i 100 orari. Ci sono stati poi allagamenti, perché le precipitazioni hanno raggiunto un’intensità di oltre 700 millimetri d’acqua da vero e proprio diluvio. "Abbiamo risposto a oltre 300 richieste di soccorso quasi in contemporanea per allagamenti, tagli pianta e tetti scoperchiati – riferiscono dal comando regionale dei Vigili del fuoco -. In tutta la Lombardia abbiamo impegnato oltre 200 nostri operatori. Tra le zone più interessate soprattutto Lecco e Como, insieme a Varese, Milano, Monza, Sondrio e Bergamo". E potrebbe non essere finita, perché per oggi sono previsti altri temporali. Daniele De Salvo