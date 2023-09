Lecco, incidente con auto ribaltata sul Terzo Ponte: una decina i feriti, traffico in tilt

Lecco, 24 settembre 2023 - A causa di un incidente lungo la SS36 all'altezza del Terzo Ponte di Lecco si segnalano lunghe code nella galleria che attraversa la città. Lo scontro ha coinvolto più veicoli e si è verificato alle 11.20, un'auto si è anche ribaltata, fortunatamente non si segnalano feriti gravi anche se sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono state inviate anche 3 ambulanze.

Sarebbero in tutto una decina gli automobilisti e i passeggeri coinvolti, tra loro anche alcuni bambini.

L'incidente è avvenuto in direzione Milano e i rallentamenti sono segnalati dal lago verso il capoluogo, le pattuglie della poltrona sono state mobilitate e anche i pannelli di Anas lungo la ss36 segnalano rallentamenti. Oltre ai soccorsi dei feriti, per ora cinque tutti inviati all'ospedale Manzoni, sarà necessario procedere con la rimozione dei mezzi e la pulizia della superstrada per poter riaprire completamente la superstrada.