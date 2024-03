Incidente sulla Statale 36, auto cappotta all'uscita della galleria: feriti due giovani. Traffico bloccato

Lecco, 10 marzo 2024 – Incidente a metà mattina sulla rampa di accesso del Terzo ponte della Statale 36. Una coppia di giovani, 27 anni lei, 29 lui, che viaggiavano su una utilitaria ha cappottato, terminando la corsa sottosopra con le quattro ruote all'aria. L'incidente è successo all'uscita del tunnel San Martino dell'Attraversamento di Lecco in direzione sud verso Milano.

I due sono stati soccorsi dai sanitari di Areu. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale per estrarli dall'abitacolo dell'auto. Sebbene inizialmente si sia temuto il peggio, tanto da attribuire loro un codice rosso di massima gravità, le loro condizioni si sono poi fortunatamente rivelate meno gravi del previsto. Sono stati comunque trasferiti entrambi in ospedale in ambulanza per accertamenti.

Per consentire ai soccorritori di intervenire, gli agenti della Polstrada con i funzionari di Anas hanno dovuto temporaneamente chiudere la rampa di uscita dalla galleria al transito. Si sono subito formate lunghe code e in molti sono rimasti intrappolati a lungo nel tunnel.