Incidente sulla Statale 36, si schianta contro guardrail per un colpo di sonno: feriti due giovani

Lierna (Lecco), 28 aprile 2024 – Incidente nella notte sulla Statale 36. Due fidanzati di 26 anni lui e di 22 lei si sono schiantati con la macchina contro la cuspide di un guardrail. E' successo poco dopo mezzanotte all'altezza di Lierna, in direzione sud, verso Lecco. Il 26enne che era alla guida dell'auto ha avuto un colpo di sonno ed è finito addosso alla cuspide del guardrail tra la carreggiata principale e lo svincolo di immissione in un'area di sosta.

I due giovani sono stati entrambi soccorsi dai volontari del Soccorso bellanese. Ad avere la peggio è stata la 22enne: mentre lui ha riportato una ferita al piede ed un trauma dorsale, lei ha riportato un trauma toracico e un probabile trauma interno. I soccorritori, dopo la prima assistenza, li hanno trasferiti d'urgenza all’ospedale 'Alessandro Manzoni di Lecco.

Sul posto sono intervenuti pure gli agenti della Polizia stradale per i rilievi e per regolare il traffico in prossimità del luogo dell'incidente in modo che non venissero coinvolti altri automobilisti di passaggio.