Il piccolo Chiupito scappa dopo un incidente sulla Statale 36. Parte il tam tam sui social e arriva il lieto fine

Lecco, 3 novembre 2023 – Dopo l'incidente il piccolo Chiupito è scappato. Chiupito è un cane chihuahua. Ha vagato tutta notte lungo la Statale 36 e nei paraggi della Superstrada, con il rischio di essere falciato dagli altri automobilisti in corsa. La sua “mamma” coinvolta nell'incidente, era più preoccupata per lui che per lei. La disavventura fortunatamente ha avuto un lieto fine, perché questa mattina Chiupito è stato trovato sano e salvo.

L'incidente in cui è rimasto coinvolto anche Chiupito si è verificato nella tarda serata di sabato sul Terzo ponte Alessandro Manzoni della 36, in direzione nord, all'altezza dello svincolo del Bione, poco dopo il traforo del Barro. Si è verificato un tamponamento tra due auto, una Vw Golf e una Fiat Punto. A boro delle due macchine viaggiavano due ragazze di 17 e 18 anni e due donne di 33 e 41, più Chiupito appunto. Nella concitazione del momento, il chihuahua è scappato, mentre i soccorritori della Croce rossa e di Lecco soccorso con gli agenti della Polstrada si occupavano dei feriti, che, dopo, le prime cure in posto, sono stati accompagnati in ospedale, all'Alessandro Manzoni di Lecco.

È in ospedale Consuelo, la “mamma” di Chiupito ha realizzato di aver perso il cagnolino. “Aiutatemi, ho avuto un incidente all'uscita della galleria del Monte Barro. Il mio Chiupito si è spaventato ed è scappato. Io sono in Pronto soccorso e mia figlia sta cercando di trovarlo in giro a piedi”, il messaggio che ha postato sui social. “Sarà spaventatissimo. Si chiama Chiupito”, il post della figlia. I messaggi sono diventati virali, con centinaia di condivisioni e commenti. In mattinata poi finalmente la bella notizia: “L'abbiamo trovato. Grazie a tutti per avermi avvisato degli spostamenti e soprattutto grazie mille a chi lo ha trovato”. Ora Chiupito è di nuovo a casa, con mamma Consuelo.