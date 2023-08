Incidente per vendetta Sperona l’auto di papà

Serata movimentata ieri nel rione di Borsano a Busto Arsizio dove a sirene spiegate sono arrivate le ambulanze e le auto di Polizia e carabinieri chiamati ad intervenire per quello che in un primo momento era sembrato all’apparenza un incidente stradale con un’auto andata a sbattere contro un cancello. Gli elementi raccolti hanno invece permesso di chiarire l’accaduto, all’origine di quell’ incidente una lite violenta tra padre e figlio, albanesi, pare entrambi già noti alle forze dell’ordine.

Secondo le testimonianze la lite tra i due sarebbe cominciata in casa quindi proseguita all’esterno con il padre che si sarebbe messo alla guida della sua auto per tentare di fuggire. Il figlio, ventiseienne, è salito a bordo della sua macchina e ha raggiunto quella del genitore. Al vaglio l’ipotesi che abbia speronato l’auto del gentitore facendola finire contro il cancello di un’azienda. Una volta sceso dalla vettura l’avrebbe aggredito con violenza colpendolo con un piede di porco mentre l’uomo cercava di allontanarsi. Ad assistere alla scena diverse persone, tra cui una residente che aveva parcheggiato l’auto e che ha riferito di essere stata minacciata dal giovane. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale, della Polizia di Stato, i carabinieri, vigili del fuoco e due ambulanze. I due uomini, feriti, sono stati trasportati al pronto soccorso per essere medicati.

Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato che ha raccolto tutti gli elementi utili e le testimonianze per ricostruire l’accaduto che ha decisamente movimentato la serata nel rione di Borsano. Da chiarire le cause del violento litigio.

Rosella Formenti