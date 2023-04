Incidente parapendio a Civate, pilota finisce su un albero e resta sospeso nel vuoto

Civate (Lecco), 6 aprile 2023 – Un pilota di parapendio è atterrato sulla cima di un albero. E' stato recuperato e soccorso dai vigili del fuoco. L'incidente è successo oggi pomeriggio a Civate. Un appassionato di volo libero a vela di 61 anni si è lanciato con il parapendio dal Monte Cornizzolo. In fase di atterraggio è finito addosso ad un albero a cui è rimasto appeso.

E' stato lui stesso a lanciare l'allarme e chiedere aiuto. Per cercarlo e recuperarlo sono stati mobilitati sia i sanitari di Areu con i volontari della Croce rossa, sia i vigili del fuoco. Sono stati preallertati pure i Draghi lombardi del 115, pronti a decollare in caso di bisogno dall'aeroporto di Malpensa con il loro elicottero. I soccorritori hanno rintracciato il parapendista in un bosco nella zona della Valle dell'Oro a Civate: la vela era impigliata tra i rami dell'albero e lui era appeso per le imbracature. Era ancora appeso ai rami dell'albero.

I soccorritori lo hanno riportato a terra sano e salvo. A parte qualche graffio, stava bene e non è stato nemmeno necessario accompagnarlo in ospedale per qualche accertamento.