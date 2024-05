Incidente in cantiere. Doppia assoluzione

Assoluzioni in Tribunale a Sondrio. Carlo Contessa, 64 anni, residente a Dubino (nelle vesti di coordinatore della sicurezza) e Rino Contessa - 67 anni (in qualità di legale rappresentante dell’impresa Contessa Giulio Srl e datore di lavoro dell’infortunato), entrambi difesi dall’avvocato Stefano Di Pasquale di Sondrio, erano a processo per fatti avvenuti a Morbegno il 16 dicembre 2020. Un dipendente della società Contessa Giulio S.r.l., all’epoca residente a Sondrio, entrando di notte in un cantiere di proprietà della società Im.Co S.r.l. (dove non erano in corso lavorazioni da mesi) per recuperare un giaccone, era precipitato dal terzo piano provocandosi gravi lesioni (frattura malleolo, tibia, polso e due vertebre) con una prognosi superiore a 40 giorni di malattia. All’esito di una lunga e approfondita istruttoria (8 tra udienze preliminari e dibattimentali) il giudice del Tribunale di Sondrio, Valentina Rattazzo, ha assolto con formula piena gli imputati perché il fatto non sussiste. L’avvocato Di Pasquale, al termine del processo, ha affermato: "Grande soddisfazione per i miei assistiti che, finalmente, sono stati riconosciuti pienamente innocenti e in alcun modo responsabili".