Incidente a Cremeno, auto contro pullman di turisti cinesi di ritorno dai Piani di Bobbio: feriti papà e figlio di 9 anni

Cremeno (Lecco), 10 aprile 2024 – Un'auto si è scontrata con un pullman carico di turisti cinesi. Ci sono due feriti, un bambino di 9 anni e il papà di 29, che viaggiavano sulla macchina. L'incidente è successo nel pomeriggio di oggi a Cremeno, in Valsassina, sul ponte della Vittoria, un viadotto alto quasi un centinaio di metri. Il viadotto e la Sp 64 che vi corre sopra sono stati temporaneamente chiusi. I cinesi stavano tornano verso Milano dopo la giornata sulle piste da sci dei Piani di Bobbio. Probabilmente il 29enne alla guida di una vecchia Audi ha allargato troppo la curva ed è andato a sbattere contro la fiancata del bus. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere dal pullman in attesa dell'intervento dei soccorritori. I volontari della Croce rossa di Ballabio si sono occupati di assistere il bambino e il papà, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i due mezzi e la zona dell'incidente. Gli agenti della Polizia stradale, per consentire ai soccorritori di intervenire, hanno temporaneamente chiuso e delimitato il ponte e il tratto di provinciale dove si è verificato l'incidente