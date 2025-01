Incidente con gli amici. Lotta per la vita la tredicenne in coma

Continua a lottare tenacemente per la vita la ragazzina di 13 anni di Lecco che l’altra mattina, all’alba delle 5, è rimasta coinvolta in un gravissimo incidente ad Abbadia Lariana. "Le sue condizioni sono molto critiche, ma la situazione al momento resta invariata", comunicano dall’ospedale di Lecco, dove la tredicenne è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Neurorianimazione. Ha riportato diversi traumi e fratture, anche con lesioni cerebrali. È in coma, sedata farmacologicamente, e intubata, per sostenere i parametri vitali e non affaticare ulteriormente il suo fisico già fortemente compromesso. La tredicenne si trovava in auto, una Bmw, insieme a due amici, un ragazzo di 22 anni alla guida e un 19enne seduto davanti sul lato passeggero. Lei invece era dietro, senza cinture di sicurezza. Il guidatore, mentre percorreva la Provinciale 72 in direzione del tunnel di innesto alla Statale 36, ha perso il controllo della macchina, che è andata in testacoda e ha terminato la corsa contro un parapetto in cemento. I due ragazzi sono usciti praticamente illesi dalla carambola, lei no, è rimasta intrappolata priva di coscienza nell’auto. Per consentire ai sanitari di Areu di estrarla dal mezzo e soccorrerla in sicurezza, i vigili del fuoco hanno dovuto creare un varco nella carrozzeria. Il ventiduenne al volante risulta indagato per lesioni stradali gravi, sebbene gli accertamenti su quanto accaduto siano ancora in corso.

D.D.S.