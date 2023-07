Incidente a Isorella, tre feriti, uno in gravi condizioni

Grave incidente a Isorella in Bassa bresciana, in via Gottolengo. Erano le 22 di giovedì sera quando lungo la strada che si snoda tra i campi della Bassa, due auto si sono scontrate frontalmente. Le persone rimaste ferite sono tre: una donna, considerata in gravi condizioni e due uomini, che in vece guariranno nel giro di poco. La donna è stata portata in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia, dove ora è ricoverata in terapia intensiva. Per togliere i feriti dai veicoli sono dovuti intervenire i vigili del fuoco assistiti dagli operatori del 118 di Brescia, inviati dalla Soreu Alpina. I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale.