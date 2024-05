Lecco, incidente all'uscita della Statale 36: grave un motociclista di 31 anni

Lecco, 5 maggio 2024 – Gravissimo incidente all'alba di questa mattina sulla Statale 36. Un motociclista di 31 anni è ricoverato in condizioni critiche in ospedale.

L'incidente si è verificato in Superstrada a Lecco. E' successo poco prima delle 5 sul Terzo Ponte Alessandro Manzoni della Milano – Lecco, in direzione nord verso Lecco, alle porte del capoluogo, proprio all'altezza del primo svincolo di uscita per la città, quello del Bione. Il 31enne si è scontrato con un automobilista ed è rimasto a terra.

Lo hanno soccorso i sanitari dell'automedica di Areu con i volontari della Croce Rossa Italia di Lecco, che ne hanno stabilizzato le condizioni in strada, per poi trasferirlo d'urgenza in ospedale, a vicino Alessandro Manzoni di Lecco. Sul posto anche gli agenti della Polizia stradale.

Dai primi accertamenti sembra che a innescare lo scontro sia stato il motociclista, che avrebbe perso il controllo della sua moto.