Incendio a Dolzago, fiamme in azienda: a fuoco materiale plastico

Dolzago (Lecco) 4 giugno 2024 – Fiamme in azienda a Dolzago. Un macchinario ha preso fuoco in uno stabilimento di materie plastiche. Era posizionato sotto una tettoia, all'esterno del capannone in cui si svolge l'attività produttiva. L'incendio è divampato nel tardo pomeriggio. Per spegnerlo sono stati mobilitati i vigili del fuoco di 5 squadre del comando provinciale di Lecco e del distaccamento di Valmadrera, a bordo di altrettanti mezzi di soccorso: due autopompe serbatoio, altrettante autobotti e un'autoscala. I vigili del fuoco hanno circoscritto il rogo, impedendo che si propagasse ulteriormente.

Le fiamme hanno distrutto la copertura esterna sotto cui era installato il macchinario e un'altra struttura, sempre all'esterno dell'azienda, più alcune componenti in plastiche. I soccorritori hanno dovuto indossare maschere e respiratori artificiali con bombole d'aria per non inalare il fumo e le esalazioni sprigionate dalla combustione della plastica. L'incendio è stato spento in prima serata. La situazione ora è sotto controllo. Non si registrano né intossicati né ustionati e non risultano nemmeno pericoli per i residenti della zona.