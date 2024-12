Lecco, incendio in centro: brucia il tetto di un palazzo

Lecco, 9 dicembre 2024 – Fuoco in centro a Lecco. Domenica sera è divampato un incendio in cia Carlo Cattaneo, in centro città. E' bruciato il tetto di una palazzina. Il fuoco probabilmente è stato innescato dall'eccessivo surriscaldamento di una canna fumaria o da un problema all'impianto elettrico. Il rogo, dal sottotetto, si è propagato fino al tetto. Massiccia la mobilitazione dei vigili dei fuoco intervenuti con quattro mezzi di soccorso: un'autopompa serbatoio, un'autobotte, l'autoscala per poter raggiungere la sommità dell'edificio e i piani alti in caso di necessità di evacuare qualcuno, e un carro per il trasporto di bombole e respiratori. I vigili del fuoco hanno dovuto scoperchiare parte dell'immobile per circoscrivere il rogo e poi per spegnerlo. Le operazioni di soccorso tecnico urgente sono durate cinque ore. Nessuno è rimasto ferito, né intossicato.