Lecco, brucia un'auto: il fumo visibile da tutta la città. Il conducente esce dall’abitacolo e si salva

Lecco, 26 luglio 2023 – Una colonna di denso fumo grigio si è levata questa mattina dalle alture di Lecco. Era il fumo di un incendio che ha distrutto un'auto a Falghera, in via ai Poggi, a monte di Acquate. I centralinisti del 115 sono stati tempestati da decine e decine di chiamate da parte di cittadini allarmarti per la nuvola di fumo, visibile a chilometri di distanza. Il rogo è divampato a bordo di una Bmw. Probabilmente è stato innescato da un problema elettrico o da un guasto meccanico, perché il veicolo era in movimento. Il conducente, appena ha visto il fumo, è riuscito ad accostare, spegnere la macchina e poi uscire di corsa dall'abitacolo, prima che le fiamme avvolgessero l'intero mezzo. Sul posto sono arrivati in forze i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco, che in pochi minuti hanno spento l'incendio, impedendo che si propagasse alle siepi dei giardini delle abitazioni che si affacciano sul punto dove è scoppiato il rogo.