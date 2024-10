In crociera benefica sul Lario contro le malattie genetiche rare

Una crociera sul lago di Como per sostenere gli scienziati che cercano terapie e cure per aiutare chi soffre di malattie genetiche rare. La Maratona Telethon sabato si sposta sull’acqua, con un tour a Varenna ma dal lago. L’evento è in programma dalle 10 alle 18, con partenza dal pontile galleggiante sulla passeggiata a lago in centro a Varenna.

La crociera benefica si svolgerà a bordo delle imbarcazioni classiche della flotta di Lake Como Boat Nautica Varenna, come quelle dei film. L’offerta minima è di 30 euro a persona, che verranno interamente devoluti a Telethon. "Un evento unico nel suo genere – esorta il cavalier Renato Milani, presidente del Coordinamento Telethon Lecco – Aiutiamo la ricerca e i ricercatori. Aiutiamoli a crescere, facciamo diventare grandi i bambini colpevoli solo di essere nati con una condanna: una malattia genetica rara". In caso di pioggia il tour sarà rinviato a domenica con gli stessi orari. A tutti i partecipanti verrà regalata una sorpresa.

Sono tante le realtà che hanno contribuito all’iniziativa patrocinata da Provincia di Lecco, Comune di Varenna e Autorità di Bacino del Lario: Alma Bistrot, Blanco Restaurant, Nilus Bar, Bar Il Molo, Gelateria Riva, Vecchia Varenna, Lavanda del Lago, Riva Abbigliamento, Denti Pelletteria, Il Torchio Cersamica, Il Pozzo, Yayla e Lelo. I lecchesi sono in assoluto i più generosi d’Italia nelle raccolte fondi per Telethon. Solo l’anno scorso hanno regalato più di 365mila euro.

D.D.S.