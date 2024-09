Immagimondo. Il viaggio continua

Tutto il mondo a Lecco. Per superare le frontiere, incontrarsi, lasciarsi contaminare. Questo e altro è Immagimondo, il Festival dei viaggi, dei luoghi e delle culture, in programma dal 4 al 13 ottobre, a Lecco appunto, organizzato da volontari e operatori dell’associazione Les Cultures, un laboratorio di cultura interazione fondata nel 1993 da 9 soci provenienti da sette Paesi diversi, con sede centrale a Lecco e due centri permanenti ad Agadez in Niger e a Chernigov in Ucraina. Sarà la 27esima edizione. "Continueremo a ragionare sul viaggio in modo ampio, senza steccati e senza frontiere – spiegano i promotori -.- Il movimento è connaturato non solo alla natura umana, ma anche a quella degli animali e delle piante, e a viaggiare con le persone sono anche le idee, le materie prime, le merci, le musiche, le ricette… qualunque cosa! Con la globalizzazione non c’è stata né la fusione culturale mondiale che ha portato all’omogenizzazione di massa, né la frammentazione in società intatte, impermeabili all’esterno, ancorate a un passato tradizionale immutabile. Le persone, come le culture, si sono adattate, hanno preso quel che gli faceva comodo e lo hanno reinterpretato, ibridandolo, rendendolo un prodotto nuovo. Questo perché l’incontro delle culture crea un contatto che non solo cambia il vecchio, ma crea anche il nuovo". Zurigo, Lisbona, San Pietroburgo, Yemen e in molti altri Paesi sono le mete di Immagimondo di quest’anno. Ampio spazio sarà, dedicato al tema della sostenibilità connessa al viaggio e all’impatto del turismo sull’ambiente. Immagimondo farà tappa pure a Mandello del Lario e Civate. In programma incontri, conferenze, racconti, visite guidate.

Daniele De Salvo