Imbrattano la scuola per riconquistare le ex. Si prendono denunce

Volevano riconquistare le ex fidanzatine con un murales di San Valentino, invece hanno rimediato una denuncia. I carabinieri di Merate hanno sorpreso tre 18enni con le bombolette spray in mano mentre stavano disegnando un messaggio d’amore dedicato alle loro ex sul muro della palestra del liceo Agnesi di Merate, che è l’istituto che frequentato appunto le loro ex.

"L’amore non è un gioco", è la scritta nemmeno troppo poetica che stavano tracciando per convincere le ex morose di aver spezzato loro il cuore. Uno dei tre è riuscito a scappare, gli altri due sono stati bloccati dai militari del Radiomobile. Sono stati denunciati per deturpamento e imbrattamento. A Colico invece i carabinieri hanno identificato un pregiudicato di 32 anni che tra ottobre e novembre ha messo a segno colpi in serie in abitazioni e su auto in sosta per racimolare soldi per comprare droga. Lo hanno arrestato a Valmadrera dove ha rubato una bici. Sempre a Colico i carabinieri hanno bloccato due spacciatori dei boschi. Li hanno fermati dopo che si sono schiantati contro un muro con una Bmw con cui hanno provato a scappare: il guidatore ha 20 anni, il complice 17. Avevano diverse dosi di coca.D.D.S.